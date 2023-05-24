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لبنان

في زحلة.. توفي متأثراً بجروحه إثر إشكال عائلي!

Lebanon 24
24-05-2023 | 05:40
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توفي ليلا المواطن عدنان محمد شهلا (مواليد 1959) متأثرا بجروحه، جراء إشكال وقع بين عائلتي شكر وشهلا في بلدة كفرزبد - شرق زحلة بتاريخ 22 الجاري، ونقل حينها إلى مستشفى خوري في زحلة بعدما أصيب برصاصة في بطنه. 
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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