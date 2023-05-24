في زحلة.. توفي متأثراً بجروحه إثر إشكال عائلي!

توفي ليلا المواطن عدنان محمد شهلا (مواليد 1959) متأثرا بجروحه، جراء إشكال وقع بين عائلتي شكر وشهلا في بلدة كفرزبد - شرق زحلة بتاريخ 22 الجاري، ونقل حينها إلى مستشفى خوري في زحلة بعدما أصيب برصاصة في بطنه.

Advertisement