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لبنان

حادثة مروعة تودي بحياة الشاب "محمد".. سقط المصعد عليه

Lebanon 24
24-05-2023 | 05:50
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة الشاب محمد حسن ع. من بلدة ببنين، في بيروت، وذلك اثر سقوط مصعد عليه.
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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لبنان

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