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لبنان

سلام التقى ولي عهد دولة الكويت: نعمل ليكون منارة الشرق

Lebanon 24
24-05-2023 | 06:07
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غرّد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "إلتقيتُ سمو ّولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في لقاء اتّسم بالوجدانية والعاطفة الصادقة لما يحمله للبنان من محبّة كبيرة وتعويل على دور الشباب في اعادة بناء وطنهم".
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وأضاف، "شدد سموّه على اهمية دور القيادات الشابة في بناء مستقبل واعد وعلاقات طيبة مع نظرائهم في دول الخليج".

وتابع، "وأعرب عن أمله وثقته بأنّ "لبنان لا يمكن إلا أن يعود الى الزمن الجميل ولا يمكن إلا أن نعود إليه جميعا". وتابع "من جهتي، أكّدتُ التزامنا الكامل وتصميمنا العمل على إعادة لبنان ليكون منارة الشرق، وبيروت عاصمة العرب، متمنّين ان نراه في لبنان قريبا".
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