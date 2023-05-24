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لبنان

هزة خفيفة شعر بها سكان هذه المناطق في لبنان!

Lebanon 24
24-05-2023 | 06:11
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يتم التداول بمعلومات عن شعور بعض السكان في مناطق ساحل جبيل وكسروان بهزة خفيفة. ولا تفاصيل أكثر لغايته.
 
 
 
 
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هزة

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