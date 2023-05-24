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لبنان

طوافة الجيش تنقل طفلا الى مستشفى في بيروت.. سقط على رأسه وتعرض لنزيف حاد

Lebanon 24
24-05-2023 | 06:18
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عملت طوافة عسكرية تابعة للجيش على نقل طفل من آل حجازي، ويبلغ من العمر 3 سنوات، من مستشفى طرابلس الحكومي الى احدى مستشفيات بيروت، وذلك بمرافقة مسعف من جهاز الطوارئ والاغاثة، نتيجة تعرضه لنزيف حاد في الرأس اثر تعرضه لحادثة سقوط داخل منزله.
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