رواتب القطاع العام... ما صحة هذا البيان من "المالية"؟

صدر عن وزارة المالية التوضيح التالي:



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توضح وزارة المالية ان اي بيان بهذا المضمون لم يصدر عنها حديثاً لا اليوم ولا يوم امس، وان ما يتم تداولة يعود الى بيان صادر بتاريخ 27 نيسان 2023 الماضي لذا اقتضى التوضيح". "يتم التدوال عبر منصات التواصل الاجتماعي ببيان صادر عن وزارة المالية بخصوص رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين وطريقة صرفها ومواعيدها.توضح وزارة المالية ان اي بيان بهذا المضمون لم يصدر عنها حديثاً لا اليوم ولا يوم امس، وان ما يتم تداولة يعود الى بيان صادر بتاريخ 27 نيسان 2023 الماضي لذا اقتضى التوضيح".

وكان مصدر قد أكّد لـ"لبنان 24" أن هذا البيان قديم ويعود تاريخه الى 27 نيسان.



وفي ما يلي البيان الذي يجري تداوله:



"أصدرت وزارة المالية بيانًا، جاء فيه:

"بما أن تسديد الرواتب الاضافية التي اقرّها مجلس الوزراء في 18/4/ 2023 وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11227 (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام و المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، و بما ان العمل يبدأ بهذا المرسوم وفقا للرواتب والاجور العائدة لشهر حزيران والتي تسدّد نهاية شهر ايار، لذلك، وحفاظا على عدم تدهور القدرة الشرائية لدى العاملين في القطاع العام نظرا للتطور في سعر الصرف، تفيد وزارة المالية انها وبالتنسيق مع مصرف لبنان، قد بدأت اليوم بتسديد كامل رواتب القطاع العام العائدة لشهر ايار 2023 على سعر صرف 60 الف ليرة لبنانية، استثنائيا لحين العمل بالمرسوم المذكور اعلاه".



ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام".



تجدر الاشارة الى ان جزءً من الرواتب لا سيما رواتب العسكريين تم تحويلها اليوم عبر مصرف لبنان وتدفع غدا عبر المصارف. على ان يتم تحويل باقي الرواتب ودفعها خلال الايام القليلة المقبلة".