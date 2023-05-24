إطلاق نار وانتشار للجيش.. ماذا حصل في بزال؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالاً وقع في بلدة بزال العكارية تطور الى اطلاق نار، أصيب على أثره المدعو "و.ر" بطلق ناري في قدمه ليتم نقله لاحقاً الى احدى المستشفيات للعلاج.ونفذت على اثر الاشكال دورية من الجيش انتشاراً في المكان وتعمل على ملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.كما عرف ان الاشكال ناتج على خلافات سابقة.