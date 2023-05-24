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لبنان

لبنان وخطر "اللائحة الرمادية".. تعرفوا على ابرز الدول المصنفة "خطرا" في مكافحة تبييض الاموال والارهاب

Lebanon 24
24-05-2023 | 07:00
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بعدما تسربت معلومات في وقت سابق عن امكان تصنيف لبنان في القائمة الرمادية، من قبل "مجموعة العمل المالي الدولية"، أي تصنيفه في قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نعرفكم على أبرز الدول المصنفة على هذه اللائحة بحسب ما ورد على موقع "مجموعة العمل المالي الدولية". 
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والدول المصنفة على هذه اللائحة وبينها دولا عربية هي:
 
الدول عالية الخطورة وهي التي تأتي في مرتبة الدول على القائمة السوداء:
 
1) جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
 
2) ايران
 
3) ميانمار 
 
 
أمّا الدول المصنفة على اللائحة الرمادية فهي:
 
1) ألبانيا 
 
2) بربادوس
 
3) بوركينا فاسو 
 
4) جزر كايمان
 
5) الكونغو 
 
6) جبل طارق 
 
7) هايتي 
 
8) جامايكا 
 
9) الاردن 
 
10) مالي 
 
11) موزبيق 
 
12) نيجيريا 
 
13) بنما 
 
14) الفلبين 
 
15) السنغال 
 
16) جنوب افريقيا 
 
17) جنوب السودان 
 
18) سوريا 
 
19) تنزانيا
 
20) تركيا 
 
21) اوغندا 
 
22) الامارا ت
 
23) اليمن
 
أمّا الدول التي لم تعد خاضعة لزيادة المراقبة من قبل مجموعة العمل المالي فهي: كمبوديا والمغرب. (رصد: لبنان 24) 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24

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