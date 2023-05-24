ميقاتي التقى مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة والمدير الاقليمي للبنك الدولي.. وسلسلة لقاءات اخرى في السرايا

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات في السرايا اليوم، استهلها باجتماع مع مدير مكتب "المنظمة الدولية للهجرة" في لبنان ماتيو لوسيانو، جرى خلاله البحث في موضوع الهجرة غير الشرعية والتعاون القائم بين الدولة اللبنانية والمنظمة للحد منها وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني.

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البنك الدولي

واستقبل الرئيس ميقاتي المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، وتم البحث في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك، وسيستكمل البحث الاسبوع المقبل.



وزير الزراعة

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي أعلن بعد اللقاء: بحثنا في موضوع التعويضات للمزارعين الذين تاثروا من جراء العواصف، فالمزارع لم بعد قادرا على التحمل بسبب الوضع الاقتصادي، وقد اعطى الرئيس ميقاتي توجبهاته في هذا الشأن، وسيكون هناك آلية لطرحها على الهيئات المانحة، وعسى بأن تكون الأمور إيجابية جدا، ونتمنى على السادة النواب ان يبقى الجهد مشتركا بيننا وبين الرئيس ميقاتي ووزارة الزراعة.



إجتماع

ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا خصص للبحث في موضوع معمل ومطمر النفايات في بلدة سرار في عكار.

شارك في الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، النائب وليد البعريني، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر ووفد من اتحاد بلديات عكار برئاسة رئيس الاتحاد أحمد المير.

وأعلنت الوزيرة رياشي بعد اللقاء: بحثنا وضع معمل ومطمر النفايات في اتحاد بلديات عكار، والمشاكل التي تواجه كل بلديات المنطقة.

وكنا في وزارة التنمية الادارية أشرفنا على بناء المعمل، ولكن موضوع المطمر توقف حينها. نحن الآن في صدد وضع تصور سنسلمه لدولة الرئيس الأسبوع المقبل حول كيفية إعادة تجهيز المطمر والمعمل وإعادة تشغيلهما لحل مشكلة النفايات في كل منطقة عكار، حيث هناك 12 اتحاد بلديات.

واشارت الى ان معمل النفايات في سرار مجهز بأفضل التقنيات العالمية بتمويل من الإتحاد الاوروبي وتوقف العمل فيه مع بدء الأزمة، ولم تتم إقامة المطمر، لأن المتعهدين لم يتمكنوا من تنفيذ الاشغال بسبب تقاضيهم كلفة الأتعاب على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار. البنك الدوليواستقبل الرئيس ميقاتي المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، وتم البحث في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك، وسيستكمل البحث الاسبوع المقبل.وزير الزراعةواجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن الذي أعلن بعد اللقاء: بحثنا في موضوع التعويضات للمزارعين الذين تاثروا من جراء العواصف، فالمزارع لم بعد قادرا على التحمل بسبب الوضع الاقتصادي، وقد اعطى الرئيس ميقاتي توجبهاته في هذا الشأن، وسيكون هناك آلية لطرحها على الهيئات المانحة، وعسى بأن تكون الأمور إيجابية جدا، ونتمنى على السادة النواب ان يبقى الجهد مشتركا بيننا وبين الرئيس ميقاتي ووزارة الزراعة.إجتماعورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا خصص للبحث في موضوع معمل ومطمر النفايات في بلدة سرار في عكار.شارك في الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، النائب وليد البعريني، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر ووفد من اتحاد بلديات عكار برئاسة رئيس الاتحاد أحمد المير.وأعلنت الوزيرة رياشي بعد اللقاء: بحثنا وضع معمل ومطمر النفايات في اتحاد بلديات عكار، والمشاكل التي تواجه كل بلديات المنطقة.وكنا في وزارة التنمية الادارية أشرفنا على بناء المعمل، ولكن موضوع المطمر توقف حينها. نحن الآن في صدد وضع تصور سنسلمه لدولة الرئيس الأسبوع المقبل حول كيفية إعادة تجهيز المطمر والمعمل وإعادة تشغيلهما لحل مشكلة النفايات في كل منطقة عكار، حيث هناك 12 اتحاد بلديات.واشارت الى ان معمل النفايات في سرار مجهز بأفضل التقنيات العالمية بتمويل من الإتحاد الاوروبي وتوقف العمل فيه مع بدء الأزمة، ولم تتم إقامة المطمر، لأن المتعهدين لم يتمكنوا من تنفيذ الاشغال بسبب تقاضيهم كلفة الأتعاب على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار.





النائب ياسين

وإستقبل رئيس الحكومة النائب ياسين ياسين في حضور الامين العام ل"الهيئة العليا للاغاثة" اللواء محمد خير.

بعد اللقاء قال ياسين: "عرضنا مع الرئيس ميقاتي الأضرار التي خلفتها العاصفة الجوية الأخيرة على المنتوجات الزراعية في منطقة البقاع، وتم الاتفاق، بعد اتصال مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن، على البدء الفوري بإجراء مسح للأراضي المتضررة، من قبل البلديات والمعنيين، للتعويض على المزارعين واتخاذ الاجراءات المناسبة".



أضاف:" أما بالنسبة الى العواصف السابقة التي وقعت منذ العام 2015، وأدت ايضا الى أضرار لم يتم بعد التعويض للمزارعين عنها، سيتم تعويضها عبر مساعدات عينية، اما من خلال البذور او الأسمدة وما شابه. اما الموضوع الأخر الذي بحثناه مع الرئيس ميقاتي فيتعلق بوزارة العدل وتحديدا في ما يخص ملف حاكم مصرف لبنان والتحقيقات في القضية من قبل القضاء الفرنسي. تحدثنا عن موضوع المحامين الذي تم تعيينهم من قبل وزارة العدل، حيث وقّع وزير العدل العقود معهما من اجل تمثيل الدولة اللبنانية في باريس والمطالبة بحجز اموال رياض سلامة البالغة ما يقارب600 مليون يورو، ولكن مدير عام وزارة العدل سجل اعتراضه على الموضوع ، ووعد الرئيس ميقاتي بمعالجة الملف من اجل ايجاد حل له." النائب ياسينوإستقبل رئيس الحكومة النائب ياسين ياسين في حضور الامين العام ل"الهيئة العليا للاغاثة" اللواء محمد خير.بعد اللقاء قال ياسين: "عرضنا مع الرئيس ميقاتي الأضرار التي خلفتها العاصفة الجوية الأخيرة على المنتوجات الزراعية في منطقة البقاع، وتم الاتفاق، بعد اتصال مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن، على البدء الفوري بإجراء مسح للأراضي المتضررة، من قبل البلديات والمعنيين، للتعويض على المزارعين واتخاذ الاجراءات المناسبة".أضاف:" أما بالنسبة الى العواصف السابقة التي وقعت منذ العام 2015، وأدت ايضا الى أضرار لم يتم بعد التعويض للمزارعين عنها، سيتم تعويضها عبر مساعدات عينية، اما من خلال البذور او الأسمدة وما شابه. اما الموضوع الأخر الذي بحثناه مع الرئيس ميقاتي فيتعلق بوزارة العدل وتحديدا في ما يخص ملف حاكم مصرف لبنان والتحقيقات في القضية من قبل القضاء الفرنسي. تحدثنا عن موضوع المحامين الذي تم تعيينهم من قبل وزارة العدل، حيث وقّع وزير العدل العقود معهما من اجل تمثيل الدولة اللبنانية في باريس والمطالبة بحجز اموال رياض سلامة البالغة ما يقارب600 مليون يورو، ولكن مدير عام وزارة العدل سجل اعتراضه على الموضوع ، ووعد الرئيس ميقاتي بمعالجة الملف من اجل ايجاد حل له."





الإتحاد العربي للمهن البصرية



وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيسة الإتحاد العربي للمهن البصرية نسرين الأشقر وهنأها على فوز لبنان برئاسة الإتحاد.

وقالت الاشقر بعد اللقاء: "اطلقنا من بيروت وتحت شعار "في الإتحاد قوة"، الاتحاد العربي للمهن البصرية الذي يضم 7 دول عربية من مؤسسي الاتحاد وهي لبنان، العراق، الاردن، فلسطين، تونس، مصر، والسودان". الإتحاد العربي للمهن البصريةوإستقبل الرئيس ميقاتي رئيسة الإتحاد العربي للمهن البصرية نسرين الأشقر وهنأها على فوز لبنان برئاسة الإتحاد.وقالت الاشقر بعد اللقاء: "اطلقنا من بيروت وتحت شعار "في الإتحاد قوة"، الاتحاد العربي للمهن البصرية الذي يضم 7 دول عربية من مؤسسي الاتحاد وهي لبنان، العراق، الاردن، فلسطين، تونس، مصر، والسودان".

أضافت: كان لنا اليوم الشرف بأن نأخذ تهنئة دولة الرئيس ومباركته للاتحاد، ونشكره على كل الدعم الذي قدمه لنا، وهو ساهم في تأمين مركز للإتحاد في بيروت. وان دعم الإتحادات العربية يعود بالفائدة على البلد وعلى كل البلدان المنتسبة للإتحاد.

واعلنت ردا على سؤال : لدينا في لبنان نقابة المهن البصرية التي تضم تقنيي البصريات وفاحصي النظر، كما هناك نقابات في الدول العربية لاختصاصيي البصريات، واجتمعنا لاقامة هذا الإتحاد الذي يهدف الى ايجاد نقاط مشتركة للمستويات العلمية وتوحيدها بين الدول العربية مما يساعد الطلاب والخريجين الذين يودون الدراسة او العمل في دول الإتحاد،وكذلك دعم النقابات التي تعنى بهذا الاختصاص في كل الدول المنتسبة للإتحاد.