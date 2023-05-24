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لبنان

بوصعب بحث وفرونتسكا في الاستحقاق الرئاسي وملف النازحين

Lebanon 24
24-05-2023 | 08:10
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 استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس قبل ظهر  اليوم المنسقة الخاصة للامم المتحدة السيدة يوانا فرونتسكا،  حيث تم عرض للاستحقاقات الداخلية الراهنة.

كما تطرق البحث الى موضوع الاستحقاق الرئاسي والتحديات التي يعاني منها  لبنان خاصةً في موضوع النازحين السوريين ممّا يشكّل عبئاً لا يمكن احتماله في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد .

واستقبل بوصعب سفير رومانيا في لبنان السيد رادو كاتالين ماردار  وممثل ممثلية المنظمة الدولية للفرنكوفونية للشرق الاوسط السيد ليڤون اميرجانيان حيث اطلعا من نائب رئيس مجلس النواب  على آخر المستجدات  في الساحة المحلية.

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