من زار عين التينة اليوم؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب نعمة إفرام، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والإستحقاق الرئاسي.

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وبعد اللقاء تحدث النائب نعمة افرام :" تشرفت بلقاء دولة الرئيس اليوم في هذه الجلسة. تطرقنا الى مواضيع مهمة وأهمها موضوع رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها البلد وقد تكلمنا عن أهمية هذا الرئيس الذي يجب ان يحدث صدمة إيجابية معه. هذا الرئيس يجب أن يأتي من المساحات المشتركة ويكون قادرا على مخاطبة الشباب اللبناني ويعاود بث الأمل بقلوبهم ، وليقول لهم أن هذا البلد يليق بنا وبأبنائه، رئيس يخاطب كل شخص ترك لبنان وخاصة الطاقات التي تهاجر".وأضاف :" نحن اليوم وكل اللبنانيين نرى ما الذي يحدث لنا ولبلدنا. كل طاقاتنا تخرج من البلد. والبلد إذا ما أكمل على هذا المنوال سيكون من دون الأفضل من أبنائه وطاقاته".وتابع افرام: الرئيس الذي سينتخب يجب أن يخاطب كل شخص ترك لبنان في السنوات الأربع الماضية ويقول له تفضل إرجع الى بلدك وبلدك جاهز لك، بلدك يعززك ويكرمك وفي نفس الوقت هذا الرئيس يجب أن يخاطب راس المال في العالم من أجل إعادته وان يستقطب رؤوس الأموال الى لبنان وليس فقط دول المنطقة والصناديق الإستثمارية. يجب أن يخاطب رأس المال اللبناني في الخارج ليستقطبه الى لبنان لأن اللبنانيين الناجحين في العالم مطلوب عودتهم وإستثمار طاقاتهم وإمكاناتهم وتوظيفها في تنمية بلدهم".وختم افرام : على هذا الأساس أحببت هذا اللقاء اليوم أن يكون وفي هذه المرحلة بالتحديد، آملا ومتمنيا ان نستطيع ونشهد لرئيس من المساحات المشتركة".واستقبل الرئيس بري وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى مع وفد من جمعية "بيت المصور"، ضم رئيس الجمعية كامل جابر وعباس علوية والمهندس عبد الله عبسي.وقدم المرتضى والوفد الى رئيس المجلس لمناسبة عيد النصر والتحرير أول ميدالية لقلعة الشقيف التي أنجزتها جمعية "بيت المصور" في الذكرى العشرين لتحرير قلعة الشقيف من الإحتلال الاسرائيلي تحت عنوان "قلعة الشقيف أميرة التاريخ" بالتعاون مع "شركة عبسي" للميداليات برعاية وزارة الثقافة. ونحتت الميدالية الفنانة ريا غندور وصممها المصور كامل جابر .على صعيد آخر، تلقى رئيس مجلس النواب، إتصالا من رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر هنأه فيه بمناسبة عيد النصر والتحرير.