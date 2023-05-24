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لبنان

عملية الترحيل بالتنسيق مع سوريا... إليكم ما كشفه عنها هذا الوزير

Lebanon 24
24-05-2023 | 08:28
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أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين إلى أن "طلبت اضافة بند ضريبة التضامن الاجتماعي على جدول أعمال جلسة الحكومة يوم الجمعة وبلّغت سابقاً انني سأحضر الجلسة".

وفي حديثٍ لـ"الجديد", أكّد شرف الدين أنَّ "المطلوب من السوري الحرفي أو العامل أو صاحب مؤسسة أن يتمم كل أوراقه على أكمل وجه والنازحين المسجّلين بالـ"UNHCR" من غير المفروض أن يعملوا ولو أن هناك نية حسنة فمن الممكن ان يتم مساعدة السوريين داخل أراضيهم".
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وأضاف، "1200 اسمًا مسجلون في قائمة العودة الطوعية والآمنة للنازحين وفي المعطيات التي لدينا والاتفاقات الدولية فمن الممكن البدء بعملية الترحيل بالتنسيق مع سوريا".

وأشار الى أنّه "عن لسان وزير الداخلية السوري هناك تسهيلات في مسألة تسجيل الولادات للسوريين وتكلفة النزوح السوري تصل الى حوالي 4 مليار دولار في السنة وهذا يزيد من حدة الأزمة ولكنة ليس أساسها".

وأوضح أنَّ "هناك حصار اقتصادي على لبنان وهناك افقار للبلد والحصار الاميركي يُفرض بطريقة غير مباشرة على المسؤولين في لبنان لعدم تفعيل المؤسسات".

وشدّد شرف الدين على أنَّ "ضريبة التضامن الاجتماعي هي ضريبة على الأثرياء والثروة النقدية وهي تضع لبنان على سكة التعافي".
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