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لبنان

بيان مهمّ من المديرية العامة للشؤون العقارية.. ماذا سيحصل الإثنين المقبل؟

Lebanon 24
24-05-2023 | 08:33
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 صدر عن المديرية العامة للشؤون العقارية البيان الآتي:

"حددت المديرية العامة للشؤون العقارية يوم الاثنين الواقع في 29 أيار الجاري موعدا لاستلام أوامر القبض والسندات المنجزة من قبل أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في أمانات السجل العقاري التالية: بيروت – صيدا – جزين – صور – النبطية – مرجعيون – بنت جبيل – الشمال الأولى – عكار والشمال الثانية.
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وطلبت من المعنيين قبل توجههم إلى مراكز أمانات السجل التأكد من إنجاز معاملاتهم من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمديرية WWW.LRC.GOV.LB والدخول عبر شباك الخدمات الالكترونية لمتابعة المعاملة وإدخال المعلومات المطلوبة حيث يجدونها على أوامر القبض الشعبة مثال: ( بيروت شعبة أولى - عكار …)، وكذلك تاريخ ورقم المعاملة، ثم الضغط بغية إظهار الإجابة التي ستبّين وضع المعاملة وما إذا كانت منجزة أم غير منجزة بعد".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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