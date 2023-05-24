بيان للسعودي حول تنظيم وضع السوريين في صيدا.. هذا ما جاء فيه

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وجه رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بيانا، طالب فيه "الرعايا السوريين كافة، بالحضور إلى مركز شرطة بلدية صيدا ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهرا - ضمن الدوام الرسمي - للتسجيل بشكل قانوني في البلدية، وعلى المواطنين المؤجرين والنازحين المستأجرين تسجيل عقود الإيجار في البلدية".كما طالب السعودي من "الرعايا السوريين بالتزام عدم التجول في الآليات والدراجات النارية الغير قانونية، والتزام ارتداء الخوذة، من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وألا يقل عمر السائق عن السن القانوني وان يحمل أوراقه الثبوتية، تحت طائلة المصادرة الفورية، وبعدم التجمع على الطرقات وفي الساحات العامة وبين الأبنية السكنية خصوصا بعد الساعة الثامنة مساء، وتكلف الشرطة البلدية تطبيق هذا القرار والتنسيق مع القوى الأمنية لتطبيق مضمون البيان".