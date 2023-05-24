العثور على مواطن جثة في زوق مصبح.. اليكم التفاصيل

أفاد الدفاع المدني عن نقل جثة مواطن من زوق مصبح إلى مستشفى البوار الحكومي.



وفي التفاصيل انّ عناصر من الدفاع المدني نقلوا بعد الظهر، جثة مواطن من زوق مصبح-كسروان، إلى مستشفى البوار الحكومي. وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.

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