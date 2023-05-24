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لبنان

العثور على مواطن جثة في زوق مصبح.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-05-2023 | 09:20
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أفاد الدفاع المدني عن نقل جثة مواطن من زوق مصبح إلى مستشفى البوار الحكومي. 

وفي التفاصيل انّ عناصر من الدفاع المدني نقلوا بعد الظهر، جثة مواطن من زوق مصبح-كسروان، إلى مستشفى  البوار الحكومي. وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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