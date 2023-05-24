لبناني يثير مسألة المخدرات عبر مواقع التواصل.. هل كان تعاطيها شائعًا كما اليوم؟

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طرح شاب لبناني عبر موقع "Reddit" سؤالاً إلى شباب اليوم وجاء فيه: "هل كان تعاطي المخدرات شائعًا أيضًا في وقتك كما هو الآن بين الشباب؟".ولفت الشاب البالغ من العمر العمر 21 عاماً بحسب قوله، إلى أن "لاحظت أن جميع الفئات الاجتماعية في عمري من حولي تتعاطى المخدرات. إذ لا يمكن للكثيرين منهم الاحتفال بدون تعاطي الـ MDMA أو الكوكايين".وأضاف: "يلجأ الناس حتى إلى الأدوية المضادة للذهان ومضادات الاكتئاب لأنها متوفرة في الصيدليات بدون وصفة طبية"، وختم بالسؤال التالي: "هل كانت هذه هي الحال أيضًا في يومك؟".وعلى الأثر، تفاعل كثيرون مع هذا السؤال وعبّر كل على طريقته.فأجاب أحدهم: "بعيداً من المخدرات، ألعاب الفيديو هي نوع مختلف من الإدمان. لكن 99% منا مدمن على وسائل التواصل الاجتماعي".فيما دعا أحد الناشطين على الموقع الشاب إلى الإبتعاد عن هذه الفئة من الأصدقاء قائلاً: "بصفتي أنتمي لجيل الألفية، كان هناك بالفعل تعاطي للمخدرات لكنني لم أتواصل اجتماعيًا مع الأشخاص الذين يتعاطونها ولقد حافظت دائمًا على مسافة معينة".كما روى أحدهم خبرته قائلاً: "كان هذا الأمر شائعاً عندما كنت في عمرك ولكن ليس بقدر ما هو عليه الآن. ويعتمد الأمر على من هي دائرتك الاجتماعية".وأضاف: "فقط 2 من الأشخاص الذين كنت أتسكع معهم عندما كنت في عمرك اعتادوا على تدخين الحشيش، إلا أن صديقاً لي أخبرني أنه ربما شخصان فقط من الأشخاص الذين قضوا وقتهم معه لم يتعاطوا المخدرات".