كم بلغت تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم الأربعاء، تسعيرة تراوحت ما بين 94,300 ليرة للمبيع و94,500 ليرة للشراء.

وافتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا على تسعيرة ما بين 94400 و 94700 ليرة للدولار الواحد.