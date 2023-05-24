في المنية... الجيش يضبط قذائف صاروخية وأعتدة العسكرية!

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 24 /5 /2023، دهمت قوة من الجيش منزل أحد المطلوبين في منطقة النبي كزيبر-المنية، حيث ضبطت 5 قذائف صاروخية بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.سلمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.