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لبنان

في المنية... الجيش يضبط قذائف صاروخية وأعتدة العسكرية!

Lebanon 24
24-05-2023 | 09:35
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
 
"بتاريخ 24 /5 /2023، دهمت قوة من الجيش منزل أحد المطلوبين في منطقة النبي كزيبر-المنية، حيث ضبطت 5 قذائف صاروخية بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.
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سلمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.
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