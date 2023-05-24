رياض سلامة يطلب محاكمته في لبنان.. اليكم ابرز ما قاله في جلسة الاستجواب

قرّر القضاء اللبناني، بعد استجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الانتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية. يمكن الاطلاع على الخبر كاملا من خلال الضغط هنا:

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وبحسب المعلومات فانّ حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان.

وذكرت معلومات قناة "الجديد" انّ حاكم مصرف لبنان نفى كل ما نسب اليه من القضاء الفرنسي وتمسك بما قاله خلال التحقيقات السابقة ولم يتم الحديث عن المذكرة الألمانية.



وكذلك أفادت القناة انّ سلامة صرح ان راتبه الشهري كان ١٥٠ ألف دولار قبل أن يكون حاكما للمركزي.