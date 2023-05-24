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لبنان
رياض سلامة يطلب محاكمته في لبنان.. اليكم ابرز ما قاله في جلسة الاستجواب
Lebanon 24
24-05-2023
|
11:08
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قرّر القضاء اللبناني، بعد استجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الانتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية. يمكن الاطلاع على الخبر كاملا من خلال
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وبحسب المعلومات فانّ حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان.
وذكرت معلومات قناة "الجديد" انّ حاكم مصرف لبنان نفى كل ما نسب اليه من القضاء الفرنسي وتمسك بما قاله خلال التحقيقات السابقة ولم يتم الحديث عن المذكرة الألمانية.
وكذلك أفادت القناة انّ سلامة صرح ان راتبه الشهري كان ١٥٠ ألف دولار قبل أن يكون حاكما للمركزي.
وأفادت المعلومات بأنّ القاضي قبلان أعدّ تقريرًا بإجابات سلامة وأرسله عبر برقيّة الى السلطات الفرنسية طالبا أن يتسلّم لبنان مذكرة الاسترداد التي ترتبط بالملف ليطّلع القضاء اللبناني على المضمون ويتخذ قراره.
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