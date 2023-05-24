اليكم ما يتضمنه جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة

وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الوزراء، اقتراح جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء التي ستعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل للاطلاع عليها.

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