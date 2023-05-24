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لبنان

بالصورة... لماذا اعتقلت "إسرائيل" 3 مظليين قرب الحدود مع لبنان؟

Lebanon 24
24-05-2023 | 11:09
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اعتقلت القوات الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، 3 مظليين إسرائيليين بعد أن حلقوا فوق المستوطنات وقرب الحدود اللبنانية.

وأفادت قناة "كان" العبرية بأن المظليين الإسرائيليين تسببوا بتفعيل الإنذار والطوارئ في عدة مستوطنات هناك. (روسيا اليوم)
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اعتقال 3 مظليين إسرائيليين على الحدود اللبنانية بعدما أثاروا ذعرا بين سكان المستوطنات (صورة)
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