بالصورة... لماذا اعتقلت "إسرائيل" 3 مظليين قرب الحدود مع لبنان؟

اعتقلت القوات الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، 3 مظليين إسرائيليين بعد أن حلقوا فوق المستوطنات وقرب الحدود اللبنانية.



وأفادت قناة "كان" العبرية بأن المظليين الإسرائيليين تسببوا بتفعيل الإنذار والطوارئ في عدة مستوطنات هناك. (روسيا اليوم)