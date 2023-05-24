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لبنان

ابتاع عددًا من الماشية ودفع ثمنها بالعملة المزيّفة.. وقوى الأمن كانت له بالمرصاد

Lebanon 24
24-05-2023 | 11:26
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

بتاريخ 13-05-2023 ادعى أحد المواطنين لدى مخفر زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي أنّ مجهولًا أقدم على إعطائه مبلغًا مزيّفًا من المال يُقدَّر بـ /1،100/ دولار أميركي، وذلك لقاء بيعه لعددٍ من المواشي.
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بعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن أنّ الفاعل يدعى:

ب. ن. (مواليد عام 2005، سوري)
بالتاريخ ذاته، وفي محلة تلّة الدهب – زغرتا، تمكّنت احدى دوريات المفرزة من توقيفه بكمين محكم.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبتعاطيه حشيشة الكيف.

أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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