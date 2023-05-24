من بينها لبنان.. كيف سيؤثر تخلف أميركا عن سداد ديونها على دول الشرق الأوسط؟

يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريون في مجلس النواب حاليًا طريقًا مسدودًا بشأن إمكانية رفع سقف الديون، مما يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى التخلف عن السداد المحتمل، والذي ستكون له عواقب عالمية.

Advertisement

وبحسب موقع "ذا ناشونال" الإماراتي، "إذا لم يتم حل الأزمة في غضون الأيام العشرة المقبلة، فقد تسقط الولايات المتحدة في ركود. لكن الاقتصاد الأميركي لن يكون هو المتضرر الوحيد.



ما هو الأثر الذي قد يتركه التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

بحسب الموقع، "تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والعراق وسلطنة عمان والكويت وقطر مبالغ كبيرة في سندات الخزانة الأميركية وستشهد تقلصات هائلة في أسواقها المالية. وستتضرر بشدة البلدان الأخرى التي لديها تمويل ديون كبيرة، مثل مصر ولبنان. وتلعب الولايات المتحدة أيضًا دورًا مهمًا في التوزيع الجغرافي للأصول في صناديق الثروة السيادية للدول المنتجة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وفقًا للخبراء. لذلك، إذا انخفضت أسعار أسهم الشركات الأميركية المدرجة في البورصة أو قيم الأصول الأخرى، فإن صناديق الثروة السيادية الإقليمية هذه ستشعر بالألم".

ماذا سيحدث لقيمة الدولار الأميركي؟

ورأى الموقع أنه "من المرجح أن يتسبب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة في إحداث فوضى في الأسواق المالية في كل أنحاء الشرق الأوسط. وكان الدولار الأميركي، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هو الخيار الأول في العالم لاحتياطيات العملات التي تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات الأجنبية - وتلك الموجودة في الشرق الأوسط ليست استثناء. ويتم الاحتفاظ بأكثر من نصف احتياطات العملات العالمية بالدولار الأميركي، وتعتبر العملة منذ فترة طويلة واحدة من أكثر الأصول أمانًا في العالم. لذلك، أي ضرب للثقة في الاقتصاد الأميركي بسبب التخلف عن السداد أو عدم اليقين من شأنه أن يتسبب في قيام المستثمرين ببيع سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إضعاف الدولار".

ماذا سيحدث لسعر النفط؟

بحسب الموقع، "يقول الخبراء إن أسعار النفط ستتأثر كجزء من حقيقة أوسع لتباطؤ اقتصادي عالمي من شأنه أن يدفع الأسعار للانخفاض. وبالفعل، تراجعت أسعار النفط الخام يوم الاثنين وسط مخاوف مستمرة بشأن استمرار الجمود في المفاوضات. قال روبرت موغيلنيكي، الباحث المقيم البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، لصحيفة "ذا ناشونال" إن "سقف الدين و / أو التخلف عن السداد الفعلي من شأنه أن يمهد الطريق لانكماش اقتصادي طويل الأجل، حيث يكون لديك باستمرار أسعار طاقة منخفضة للمستقبل المنظور في بيئة اقتصادية كلية سيئة". وأضاف: "سيشكل هذا المزيج وضعًا صعبًا حقًا للتحول إلى شيء إيجابي على الجبهة المحلية لهذه الحكومات"."

ماذا سيحدث لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر هشاشة؟

ورأى الموقع أن "ضعف الدولار الأميركي من شأنه أن يجعل المدفوعات أكثر تكلفة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل التي تكافح بالفعل مع الديون، فضلاً عن خلق حالة عدم يقين عالمية وجيوسياسية جديدة. وقال موغيلنيكي: "سيجعل ذلك المهمة التي يتعين على الدول القيام بها - الإصلاحات المالية والخطوات الأخرى إما لتحقيق الاستقرار في اقتصاداتها أو لجعلها أكثر استدامة – أكثر صعوبة". وسيكون التأثير محسوسًا بشدة في مصر ولبنان، على وجه الخصوص، وكذلك دول في شمال إفريقيا".



هل يمكن أن تبدأ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاعتماد أكثر على اليوان الصيني؟

بحسب الموقع، "قال موغيلنيكي إن التغيير الكبير في قيمة الدولار الأميركي من شأنه أن يثير المناقشات في دول مجلس التعاون الخليجي حول إزالة الدولرة، أو تقليل الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية ووسيلة للتبادل. على الرغم من ضعف الصادرات من الصين إلى الدول الغربية، فقد اكتسب اليوان أهمية أكبر في التجارة الدولية وسط نمو حصته من عملة تسوية التجارة العالمية.

وختم موغيلنيكي بالقول: "هذا النوع من الأحداث في واشنطن سيثبت الموقف لصالح الدعوة إلى البحث عن استراتيجية للتعامل مع العملات الأخرى في النظام العالمي".