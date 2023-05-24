كفرحاتا ودّعت الوزير السابق الياس سابا

ترأس مطران جبيل والبترون للروم الارثوذكس المتروبوليت سلوان موسي الصلاة لراحة نفس الوزير والنائب السابق الياس سابا في كنيسة القديس سابا في بلدة كفرحاتا، عاونه كاهن الرعية الاب سمعان سمعان ولفيف من الكهنة.

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وحضر ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب سجيع عطيه، ممثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ممثل رئيس الجمهورية السابق ميشال عون النائب جورج عطالله، ممثل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون العميد شربل يمين، ممثل وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل نائب رئيس ادارة حصر التبغ والتنباك مازن عبود، النائب طوني فرنجيه، ممثل رئيس"التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل غسان كرم، النائب السابق سليم سعاده، ممثل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الدكتور كمال معوض، الامين العام للقاء الارثوذكسي مروان ابو فاضل، مشايخ وكهنة ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من أبناء المنطقة.

ويستمر تقبل التعازي غدا الخميس في منزل الفقيد ببلدة كفرحاتا، وايام الجمعة والسبت والاحد في قاعة جمعية متخرجي الجامعة الاميركية في الحمراء - بيروت، من الحادية عشرة قبل الظهر حتى الاولى بعد الظهر، ومن الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساء.