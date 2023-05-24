البيسري في أمر اليوم: كما صمد لبنان وقاوم حتى تحقق التحرير علينا ان نستمر في مواجهة الصعاب

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عشية العيد الثالث والعشرين للمقاومة والتحرير، وجه المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري امر اليوم الى العسكريين، وجاء فيه:"ايها العسكريون،تحل الذكرى الثالثة والعشرون لتحرير الجنوب والبقاع الغربي، ووطننا يمر في ظروف استثنائية نتيجة خلو سدة الرئاسة الاولى، بالتزامن مع ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة توجب علينا استلهام العبر لصوغ الحلول اللازمة التي تعيد لبنان الى مساره الطبيعي من النمو والنهوض والبناء.ان عيد المقاومة والتحرير هو يوم مشرق من الايام الساطعة في تاريخ لبنان، اذ تمكن اللبنانيون من تحرير ارضهم من براثن الاحتلال، وهنا نستذكر كل نقطة دم سقطت فكانت مشعلاً يضيء درب الحرية التي ستصونونها بالغالي والنفيس، ومن دون أن تبخلوا بشيء لتحفظوا لبنان كما عاهدتموه في قسمكم.ايها العسكريون،اتوجه اليكم بالتهنئة في هذه المناسبة المجيدة من تاريخ لبنان، ويحدوني الامل بأن يكون هذا النصر وما سبقه من تضحيات، حافزا للاستمرار في التفاني بالعمل وتنفيذ كل المهمات الموكلة اليكم لمصلحة الوطن والمواطنين، لان سلام لبنان الداخلي ووحدته الوطنية هي الاساس المتين لمعالجة المشاكل والازمات، وفي مقدمها ازمة النزوح السوري التي آلينا على انفسنا، بتوجيهات رسمية، مقاربتها من منطلق المصلحة اللبنانية العليا وروح التعاون مع الشقيقة سوريا والمجتمع الدولي.ايها العسكريون،ان التحرير الذي عكس الروح النضالية للشعب اللبناني، سيبقى المظلة التي من خلال معادلاتها تحمي لبنان في مواجهة العدو الاسرائيلي وكل اعداء لبنان.ان ما حققته المديرية العامة للأمن العام، من تضحيات امنية وانجازات ادارية، كانت بفعل إخلاصكم ووفائكم لقسمكم والتزاما بشعار المديرية "خدمة وتضحية". فكنتم العين الساهرة على الامن في الداخل، وخير نموذج لإدارات الدولة، فحفظتم العهد والوعد. وكما صمد لبنان وقاوم حتى تحقق التحرير، علينا ان نستمر في مواجهة الصعاب والتحديات، للخروج من الازمة الى واحة الامان.عشتم، عاش الامن العام وعاش لبنان".