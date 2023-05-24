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لبنان

المرتضى التقى السفير البرازيلي الجديد في لبنان

Lebanon 24
24-05-2023 | 12:32
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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - قصر الصنائع، السفير البرازيلي الجديد في لبنان Tarcisio Costa في زيارة بروتوكولية ترافقه خلالها مسؤولة الشؤون الثقافية في السفارة Renata Negrelly، وكانت مناسبة تم خلالها البحث في التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما ما يتعلق بالشأن الثقافي. وتم الاتفاق على تنظيم فعالية  في المكتبة الوطنية لالقاء الضوء على ثقافة البرازيل بشكل عام ، فضلا عن موضوع تبادل الخبرات والبرامج الثقافية بين البلدين.
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وأعرب السفير البرازيلي عن شكره للمرتضى وللجهود التي بذلها "لادراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي، وهو من تصميم المهندس البرازيلي المعماري اوسكار نيماير"، وامل ان تكون بلاده "عضوا في اللجنة التي  ستشرف على ادارة المعرض".
 
كما تم الإتفاق على اقامة ندوة في المكتبة الوطنية  تتناول مسيرة المهندس نيماير وانجازاته على صعيد الفن المعماري.
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