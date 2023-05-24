سرقة تهزّ منطقة سوليدير... ماذا كشف مصدر أمنيّ بشأنها؟

أعلن مصدر أمني لـ"لبنان 24" عن سرقة كابلات ومعدات خاصة بشركة كهرباء لبنان في الأنفاق الفنية تحت الأرض في منطقة سوليدير".





وقال إنّ "التحقيقات الامنية جارية لكشف الملابسات وتوقيف الفاعلين".

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