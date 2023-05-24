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لبنان

سرقة تهزّ منطقة سوليدير... ماذا كشف مصدر أمنيّ بشأنها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2023 | 13:05
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أعلن مصدر أمني لـ"لبنان 24" عن سرقة كابلات ومعدات خاصة بشركة كهرباء لبنان في الأنفاق الفنية تحت الأرض في منطقة سوليدير". 


وقال إنّ "التحقيقات الامنية جارية لكشف الملابسات وتوقيف الفاعلين".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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