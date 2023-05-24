معوض: بري "ما الو علينا اذا منسمّي او لا"

أكد النائب ميشال معوض أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "ما الو علينا اذا منسمّي او لا".

وفي حديث للـ"ام تي في"، أشار معوض إلى أن بري "لا يدعو لجلسة لأنه لم يؤمّن أكثرية لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ويبدو انه شطب من المحضر 11 جلسة كان لدينا فيها مرشح لأن المرشح لم يعجبه ولا ارى أن أسهم فرنجية ترتفع".

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وتابع معوض قائلاً: "اذا دعا بري الى جلسة قبل ١٥ حزيران نجتمع ونتخذ القرار بالمشاركة أو لا انطلاقا من قرارنا الصارم برفض الهيمنة وفرض مرشح".

ولفت معوض إلى أنه "لم يحصل اي اتصال مباشر بيني وبين رئيس تيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بل تواصل غير مباشر"، مضيفاً أن "عليه اتخاذ قرار مستقل عن حزب الله لا ان يسقط فرنجية للاتفاق على اسم آخر مع الحزب".

وأشار إلى أن "ما يحول دون اتفاق المعارضة على اسم هو تردد 15 الى 20 نائبا يرفضون الاصطفاف".