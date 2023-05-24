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لبنان

بالصورة... حادث سير قويّ بين سيارة وشاحنة

Lebanon 24
24-05-2023 | 13:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير على طريق تل اندي في عكار، بين سيارة وشاحنة.
 
وقد ادى الحادث الى سقوط جريحين هما "ش.ا" و"ج.ع"، نُقلا إلى المستشفى للعلاج.
 
 
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حادث سير

عكار

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