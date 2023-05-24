بالصورة... حادث سير قويّ بين سيارة وشاحنة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير على طريق تل اندي في عكار، بين سيارة وشاحنة.

وقد ادى الحادث الى سقوط جريحين هما "ش.ا" و"ج.ع"، نُقلا إلى المستشفى للعلاج.