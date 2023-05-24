تاياني: ايطاليا تدعم لبنان

أنهى وزير الخارجية والمغتربين عبداالله بوحبيب زيارته لايطاليا باجتماع مع وزير خارجية ايطاليا انطونيو تاياني الذي عبر عن دعم إيطاليا للبنان والرغبة بتعزيز التعاون الثنائي اللبناني-الايطالي في كافة المجالات. كما أكد على أهمية ترسيخ الاستقرار الاقليمي من خلال المساعدة على معالجة مستدامة لأزمة النزوح بالتشاور مع نظرائه الأوروبيين، وأهمية التعاون الاقليمي أيضا" لحل مشاكل اللجوء، ومساعدة الدول التي تواجه أعباء مماثلة ومنها لبنان لايجاد الحلول المشتركة للنزوح.

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يعكس هذا الموقف الايطالي المتفهم والداعم للبنان أهمية خاصة في إطار حملة حشد دعم دبلوماسي لموقف لبنان من ضرورة إيجاد حل مستدام ووضع خارطة طريق لمعالجة أزمة النزوح في إطار تعاون إقليمي ودولي.

كما تطرقت المباحثات الى الاوضاع والتطورات الأخيرة في الشرق الاوسط ونتائج قمة جدة، وضرورة إيجاد حل سياسي عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.