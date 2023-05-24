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لبنان
تخلّل العمليّة إطلاق نار... من أوقفت قوى الأمن في طرابلس؟
Lebanon 24
24-05-2023
|
14:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقفت المدعو "م.د" في محلة طلعة العمري - طرابلس.
وقد تخلّل عملية التوقيف إطلاق نار في الهواء من قبل الدورية.
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وأُحيل الموقوف الى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.
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