تخلّل العمليّة إطلاق نار... من أوقفت قوى الأمن في طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقفت المدعو "م.د" في محلة طلعة العمري - طرابلس.



وقد تخلّل عملية التوقيف إطلاق نار في الهواء من قبل الدورية.

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وأُحيل الموقوف الى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.