Advertisement

لبنان

تخلّل العمليّة إطلاق نار... من أوقفت قوى الأمن في طرابلس؟

Lebanon 24
24-05-2023 | 14:04
A-
A+
Doc-P-1070412-638205592504518587.jpg
Doc-P-1070412-638205592504518587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقفت المدعو "م.د" في محلة طلعة العمري - طرابلس.

وقد تخلّل عملية التوقيف إطلاق نار في الهواء من قبل الدورية.
Advertisement

وأُحيل الموقوف الى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
القاضي قبلان يطلب من القضاء الفرنسي ملف سلامة والذي على أساسه أصدر مذكرة التوقيف بحقه
lebanon 24
25/05/2023 01:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ "الحدث": لم أبلغ بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحقي
lebanon 24
25/05/2023 01:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القنصل الألماني في ببروت أبلغ مدعي عام التمييز غسان عويدات شفهيا بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (lbci)
lebanon 24
25/05/2023 01:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات للـLBCI: وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا تقدموا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء
lebanon 24
25/05/2023 01:18:28 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الامن

توقيف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:43 | 2023-05-24
17:26 | 2023-05-24
17:00 | 2023-05-24
16:15 | 2023-05-24
15:10 | 2023-05-24
15:06 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website