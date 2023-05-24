صدمته سيارة في صيدا

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارة من نوع مرسيدس، صدمت دراجة نارية كان يقودها م.ب. من مواليد العام 1981، في شارع رياض الصلح، قرب المسجد الزعتري في صيدا.

وقد جرى إسعاف ونقل الجريح إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.