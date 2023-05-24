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لبنان

صدمته سيارة في صيدا

Lebanon 24
24-05-2023 | 14:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سيارة من نوع مرسيدس، صدمت دراجة نارية كان يقودها م.ب. من مواليد العام 1981، في شارع رياض الصلح، قرب المسجد الزعتري في صيدا.
 
وقد جرى إسعاف ونقل الجريح إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.
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