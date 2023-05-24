بو صعب: المساعي الرئاسية "فارطة" ولم أستقل من "لبنان القوي"

أكد نائب مجلس النواب الياس بو صعب أن "المساعي الرئاسية "فارطة" ولكن التواصل ما زال قائمًا"، لافتاً إلى أنه لا يعتقد أن التواصل انقطع بين "القوات" و"التيار".

وفي حديث للـ"ال بي سي"، قال بو صعب: "لا مبادرة لديّ ولا أسوق أسماء لرئاسة الجمهورية ومسؤوليتي كنائب رئيس مجلس النواب تحتّم علي التواصل مع باقي النواب ومحاولة مدّ الجسور فيما بيننا إذ لا يمكننا الاستمرار بالوضع الحالي"، مؤكداً أنه لم يستقل من تكتل لبنان القوي.

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ولفت إلى أن "ما قاله النائب آلان عون لا يتناقض مع ما يقوله بيان الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر" الصادر اليوم وكلامه غير منسق مع "حزب الله".

وتابع قائلاً: "النائب آلان عون لم يشر أبدًا في حديثه الى توقف المفاوضات بين "التيار" و"القوات".

وأشار بو صعب إلى أنه "يفترض ان يكون مرشح تكتل لبنان القوي الا يستفز الفريق الاخر وهناك لائحة خرجت من بكركي تضم اسم النائب ابراهيم كنعان وهذا لم يعد سراً".

وأضاف: "لا اعتقد أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يقوم بالتموضع الحالي بهدف الوصول الى إعلان ترشحه للرئاسة وهو كان واضحًا أمام التكتل أنه لا يعتزم الترشح في الفترة الحالية".