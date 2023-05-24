لغط حول مهمّة

يدور لغط حول مهمة رئيس تيار في دولة أوروبية، إذ إن مسؤول الملف الرئاسي اللبناني في العاصمة المعنية التقاه، وساد فتور وتباعد خلال اللقاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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