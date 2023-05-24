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لبنان
إسمان في الواجهة
Lebanon 24
24-05-2023
|
17:26
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أُعيد ترتيب لائحة المرشحين الأكثر حظوظاً في الوصول إلى بعبدا، وما يزال الإسمان اللذان طُرحا في الجلسات الأولى في الواجهة عربياً ودولياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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