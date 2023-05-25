حاكمية مصرف لبنان: "القرار عند بري"

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لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري عند موقفه من عدم الموافقة على تسلم النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صلاحيات الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة.الا ان بعض التسريبات اوحى بأن حزب الله سيتدخل لاقناع بري بضرورة بالموافقة على الحل القانوني الوحيد منعا للانهيار النقدي الشامل في حال تعذر تعيين حاكم جديد، الا ان مصادر مطلعة "نفت هذه التسريبات جملة وتفصيلا".وبحسب المصادر فإن "حزب الله لن يتدخل ايجابا او سلبا في ملف تسلم النائب الاول للحاكم لصلاحياته، اذ ان القرار بشكل كامل عند الرئيس نبيه بري".