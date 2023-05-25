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لبنان

حزب الله منزعج "بشكل قياسي" فهل يتراجع عن قراره؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2023 | 01:30
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يدرس حزب الله خيار التراجع عن قراره السابق بعدم الرد على تصريحات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، خصوصا انه "بدأ يتخطى المألوف بالتخاطب السياسي، وهذا يستوجب ردود اعلامية مناسبة"، بحسب تعبير مصدر حزبي معني.
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وقال المصدر "إن باسيل بات غير قادر على السيطرة على انفعالاته خصوصا بعد الاجواء التي حصل عليها في باريس والتي تؤكد اصرار الفرنسيين على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية".
وأكد المصدر "ان تصريحات باسيل الانفعالية الاخيرة ضد حزب الله ازعجت حارة حريك بشكل قياسي، خصوصا انها تزامنت مع محاولات لباسيل للقيام بخطوات عملية في الاعلام للايحاء بأنه يبتعد استراتيجيا عن حارة حريك وليس فقط في القضايا الداخلية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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