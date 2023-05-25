مرجع إقتصاديّ ينبّه: استعدوا لهذه المرحلة

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قال مرجع إقتصاديّ إنّه يجب الإعداد لخطّة طوارىء إقتصاديّة عاجلة، إنّ لم يتمّ إنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة وتشكيل حكومة، مع إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وخصوصاً في ظلّ ملاحقة الأخير من قبل القضائين الفرنسيّ والألمانيّ، ودعوة العديد من النواب والوزراء إلى استقالته فوراً.وأضاف المرجع الإقتصاديّ أنّ هناك خوفاً كبيراً من إنهيار الوضع الإقتصاديّ أكثر مما هو عليه حاليّاً، إذا بقي مركز "الحاكميّة" شاغراً، لذا، يجب التحضير لمرحلة ما بعد سلامة.