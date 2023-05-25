وزير سابق: أنا المنقذ والرؤيوي

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وزير سابق على علاقة مهنية وثيقة بالقطاع المصرفي يجول على القيادات والمرجعيات في اطار تسويق نفسه كمنقذ وصاحب رؤية إقتصادية للدولة لوقف استمرار النزيف الحاصل.الوزير نفسه الذي كان من ضمن المعنيين بمسألة "الهندسات المالية" بالنظر لعلاقته الوطيدة بالعهد السابق، يحاول ابعاد هذه "الصبغة" عنه، بفعل طموحات سياسية لديه.