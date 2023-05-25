بعدما ارتفعت بشكل كبير.. أسعار الخضار إلى انخفاض!

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لمس المواطنون في الفترة الأخيرة تفاوتاً في أسعار الخضار والفاكهة، فسعر كيلو البندورة وصل في الأسبوع الحالي إلى 8 آلاف ليرة، في حين ارتفع سعر كيلو الخيار إلى 60 ألف ليرة. فما سبب ذلك وكيف ستكون الأسعار مع بداية فصل الصيف؟يوضح رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك في حديث لـ "لبنان 24" ان انخفاض سعر البندورة في السوق هو بسبب بدء الموسم ما تسبب بانخفاض سعرها في عدد من المناطق إلى 8 آلاف ليرة ولكن في أسواق بيروت البندورة الـ extra بـ 30 ألفا وهناك بـ 15 و20 ألفا.وأضاف الحويك ان هذا الانخفاض بسعر كيلو البندورة رافقه ارتفاع بسعر كيلو الخيار الذي وصل إلى 60 ألف ليرة علما انه كان الأسبوع الماضي بـ 25 ألف ليرة"، موضحا ان "الأسعار تختلف بحسب الإنتاج، لأن السوق اللبناني هو سوق محدود وليس لدينا صادرات وعندما يزداد العرض ولو بنسبة بسيطة عن الطلب تنهار الأسعار".وأشار الحويك إلى انه "مع بداية فصل الصيف من المفترض ان تنخفض أسعار الخضار لأن هناك مناطق جديدة سيبدأ فيها موسم الإنتاج مثل البقاع والمناطق الجبلية".وشدد الحويك على انه "لا يمكن التحكم بسعر السوق ومعرفة العرض والطلب لأنه لم يعد ثابتا"، وأضاف: "لا يمكن توقع كيف ستكون الأسعار ولكن من المتوقع ان تنخفض لأن الإنتاج سيزيد في عدة مناطق".