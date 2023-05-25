Advertisement

لبنان

بعدما ارتفعت بشكل كبير.. أسعار الخضار إلى انخفاض!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-05-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1070519-638206013355190404.jpg
Doc-P-1070519-638206013355190404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لمس المواطنون في الفترة الأخيرة تفاوتاً في أسعار الخضار والفاكهة، فسعر كيلو البندورة وصل  في الأسبوع الحالي إلى 8 آلاف ليرة، في حين ارتفع سعر كيلو الخيار إلى 60 ألف ليرة. فما سبب ذلك وكيف ستكون الأسعار مع بداية فصل الصيف؟
Advertisement

يوضح رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك في حديث لـ "لبنان 24" ان انخفاض سعر البندورة في السوق هو بسبب بدء الموسم ما تسبب بانخفاض سعرها في عدد من المناطق إلى 8 آلاف ليرة ولكن في أسواق بيروت البندورة الـ extra  بـ 30 ألفا وهناك بـ 15 و20 ألفا.

وأضاف الحويك ان هذا الانخفاض بسعر كيلو البندورة رافقه ارتفاع بسعر كيلو الخيار الذي وصل إلى 60 ألف ليرة علما انه كان الأسبوع الماضي بـ 25 ألف ليرة"، موضحا ان "الأسعار تختلف بحسب الإنتاج، لأن السوق اللبناني هو سوق محدود وليس لدينا صادرات وعندما يزداد العرض ولو بنسبة بسيطة عن الطلب تنهار الأسعار".

وأشار الحويك إلى انه "مع بداية فصل الصيف من المفترض ان تنخفض أسعار الخضار لأن هناك مناطق جديدة سيبدأ فيها موسم الإنتاج مثل البقاع والمناطق الجبلية".

وشدد الحويك على انه "لا يمكن التحكم بسعر السوق ومعرفة العرض والطلب لأنه لم يعد ثابتا"، وأضاف: "لا يمكن توقع كيف ستكون الأسعار ولكن من المتوقع ان تنخفض لأن الإنتاج سيزيد في عدة مناطق".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:11 | 2023-05-25
05:00 | 2023-05-25
04:57 | 2023-05-25
04:51 | 2023-05-25
04:33 | 2023-05-25
04:30 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website