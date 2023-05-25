لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.. هذا ما قاله باسيل

غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على موقع تويتر لمناسبة عيد المقاومة والتحرير وكتب: "تحرير الأرض كلّف شهدا منترحّم عليهم وجرحى تعذّبوا وخسائر كبيرة لحتّى تحققت السيادة وانفرض الاستقرار بالجنوب… بس الحفاظ على السيادة والاستقرار بيحتاجوا دولة محررة من الفساد ورئيس بيجمع ما بيتحدّى وحكومة بتنفّذ برنامج اصلاح ومجلس نواب بيقرّ القوانين اللازمة، وشعب بيشهد محاسبة على شو انعمل فيه… حتى لبنان ينتهي من زمن اللاعقاب".

تحرير الأرض كلّف شهدا منترحّم عليهم وجرحى تعذّبوا وخسائر كبيرة لحتّى تحققت السيادة وانفرض الاستقرار بالجنوب… بس الحفاظ على السيادة والاستقرار بيحتاجوا دولة محررة من الفساد ورئيس بيجمع ما بيتحدّى وحكومة بتنفّذ برنامج اصلاح ومجلس نواب بيقرّ القوانين اللازمة، وشعب بيشهد محاسبة على… — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 25, 2023 Advertisement