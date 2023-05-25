لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.. هذا ما قاله باسيل

تحرير الأرض كلّف شهدا منترحّم عليهم وجرحى تعذّبوا وخسائر كبيرة لحتّى تحققت السيادة وانفرض الاستقرار بالجنوب… بس الحفاظ على السيادة والاستقرار بيحتاجوا دولة محررة من الفساد ورئيس بيجمع ما بيتحدّى وحكومة بتنفّذ برنامج اصلاح ومجلس نواب بيقرّ القوانين اللازمة، وشعب بيشهد محاسبة على…
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 25, 2023
تحرير الأرض كلّف شهدا منترحّم عليهم وجرحى تعذّبوا وخسائر كبيرة لحتّى تحققت السيادة وانفرض الاستقرار بالجنوب… بس الحفاظ على السيادة والاستقرار بيحتاجوا دولة محررة من الفساد ورئيس بيجمع ما بيتحدّى وحكومة بتنفّذ برنامج اصلاح ومجلس نواب بيقرّ القوانين اللازمة، وشعب بيشهد محاسبة على…