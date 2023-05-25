بلبلة داخل "الماليَّة".. هذا ما يحصل هناك!

سادت أجواءٌ من البلبلة أرجاء إحدى الدوائر في "مالية لبنان الجنوبي - صيدا"، إثرَ إشكالية ارتبطت بمعاملات مُهمّة تُعرف بإسم معاملات "مباشرة العمل"، جرى تمريرها بشكلٍ أثار الرَّيبة قبل فترة.

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ووفقاً للمعلومات، فإنَّ الأمرَ وصلت أصداؤه إلى مستويات مُتقدّمة في وزارة الماليَّة، فيما حُكِيَ كلامٌ عن إمكانيةِ طلب التفتيش لإجراء تحقيقات بشأنِ ما حصل.