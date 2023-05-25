غيّب الموت المواطن "أبو علي كلاس" من بلدة الصرفند، والذي اشتهرَ بملابسهِ التي تضمنت صوراً لرئيس مجلس النواب نبيه بري وللإمام المُغيّب السيد موسى الصدر.

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وكان المواطن الرّاحل ذائع الصيت في الجنوب، وقد واظب الناشطون مراراً على تناقل صوره بكثافة في أي احتفاليةٍ كانت تقيمها "حركة أمل".

وتميّز الحاج "أبو علي" بربطات العنق المميزة التي كان يرتديها خلال مناسبات "الحركة"، إذ يأتي بعضها بألوان علم حركة "أمل" من جهة، ومع صورة برّي من جهة.

ويعدّ "أبو علي" من المنتمين القدامى إلى "حركة المحرومين"، وقد أشار ناشطون إلى أنه كان معروفاً بصيته وعمله وإلتزامه بنهج الحركة، كما أنه كان يُوصف برمز التضحية والوفاء.

ونعى العديد من المتابعين "أبو علي" عبر صفحاتهم، مشيرين إلى أن وفاته في يوم "التحرير" يعدّ علامةً على كرامة الراحل الذي كان متمسكاً بحب وطنه وأرض الجنوب طيلة حياته.