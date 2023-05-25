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لبنان

هل سيُشارك وزير السياحة في جلسة مجلس الوزراء غداً؟

Lebanon 24
25-05-2023 | 04:33
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أكد وزير السياحة وليد نصار ان الموسم السياحي الصيفي سيكون واعداً بامتياز، وقال: "نود أن يكون الاستقرار الأمني والسياسي مؤمّناً".

وأشار نصار في حديث لـ lbci إلى ان "لبنان مرشّح على موقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الاوسط كما هو مرشح لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام 2024 .
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من جهة أخرى، أشار نصار إلى ان جدول أعمال مجلس الوزراء غدا يتضمن أمورا غير ملحة، وقال: "لكن اللافت أن هناك نقاطا مهمة جدا كالنزوح السوري وقضية البنك المركزي غير موجودة بطريقة صريحة على جدول الاعمال".

وعند سؤاله عما اذا كان سيشارك في جلسة مجلس الوزراء، أجاب أنه لم يحسم قراره بعد.


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