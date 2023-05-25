سرق سيّارة رباعيّة الدّفع من مزرعة يشوع وكان سينقلها إلى الهرمل.. هذا ما حلّ به (صور)

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها للحدّ من عمليات سرقة السّيّارات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات حول إقدام شخص مجهول، فجر تاريخ 15-05-2023، على سرقة جيب نوع تويوتا "FJ Cruiser" لون أزرق من مزرعة يشوع.على إثر ذلك، أعطيت الأوامر للعمل على تكثيف الدوريّات على المسالك التي تستخدمها عصابات سرقة السّيّارات وتنفيذ الكمائن لتوقيف السّارق وضبط الآليّة المسروقة.بالتاريخ ذاته، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريّات شعبة المعلومات، تمكّنت من رصد "الجيب" -زجاجه الخلفي مكسور- في محلّة باب الرمل، حيث عملت على تنفيذ كمين محكم، أدّى إلى ضبط "الجيب" وتوقيف السّارق، ويُدعى:- ن. م. (من مواليد عام 1991، سوري)بتفتيشه والآليّة، تم ضبط "ديبو البيئة" عدد /2/ عائدة للجيب، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف أنّه أحد أفراد عصابة لسرقة السّيّارات، وأنّه أقدم على سرقة الجيب وكان بصدد نقله إلى منطقة الهرمل، كما اعترف بتنفيذه العديد من عمليات سرقة سيارات ونقلها إلى منطقة البقاع.وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.