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لبنان

خبرٌ محزنٌ يهزّ بلدة لبنانيّة... وفاة شاب بعد انقلاب جرافة عليه!

Lebanon 24
25-05-2023 | 05:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب ح.م من بلدة برج الشمالي في صور، اثر انقلاب جرافة عليه أثناء عمله.
 
 
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