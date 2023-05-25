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لبنان
خبرٌ محزنٌ يهزّ بلدة لبنانيّة... وفاة شاب بعد انقلاب جرافة عليه!
Lebanon 24
25-05-2023
|
05:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب ح.م من بلدة برج الشمالي في صور، اثر انقلاب جرافة عليه أثناء عمله.
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