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لبنان

مأساةٌ في الدامور.. سائقٌ يموت بحادثٍ مُفاجئ! (صورة)

Lebanon 24
25-05-2023 | 06:16
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سقطت شاحنة في وادي الدامور قُرب النهر، وذلك إثر تدهورها في المكان، وفق ما أفادت صحيفة "النهار"، اليوم الخميس.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ عناصر الدفاع المدني تعمل على إنتشار جثة السائق من داخل الشاحنة. 
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