آخر المعطيات.. ماذا وراء إستقالة جنبلاط من "الإشتراكي"؟

قالت مصادر مُقرّبة من الحزب "التقدّمي الإشتراكي" لـ"لبنان24" إنَّ خطوة النائب السابق وليد جنبلاط المتمثلة بالإستقالة من رئاسة الحزب، تأتي في إطار عملية التّجديد التي إختارها الأخير لدعم مسيرة نجله، رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط.

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ونفت المصادر أن يكون قرارُ جنبلاط بالإستقالة نابعاً من خلافاتٍ داخلية، كاشفة أنّ الأمر كان متوقعاً منذ فترة وتحديداً بعد العام 2019 وأزمة "كورونا"، وبالتالي الأمر لم يكن مُفاجئاً لقواعد الحزب الأساسيّة، موضحةً في الوقت نفسه أنَّ الخطوة التغييرية التي تمّ إتخاذها هدفها الإستمرار بنهج التطوير داخل "التقدّمي" لاسيما على صعيد القيادة.