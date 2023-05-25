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لبنان
تزوير إقامات لسوريين مقابل 70 دولار
Lebanon 24
25-05-2023
|
07:33
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي عن قيام عصابة بتزوير إقامات لأشخاص من الجنسيّة السّورية مقابل /70/ $ عن كل إقامة، كما توصّلت المفرزة المذكورة الى الاستحصال على عدّة صور عن هذه المعاملات.
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بتاريخ 19-5-2023، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، عملت إحدى دوريّات المفرزة على استدراج أحد المتورطين إلى طرابلس، وألقت القبض عليه، على متن "فان هيونداي" لون ذهبي، ويدعى:
م. خ. (مواليد عام 1985، سوري)
عُثر بحوزته على إقامة مزوّرة كان ينوي تسليمها الى شخص من الجنسية السّوريّة لقاء مبلغ /70/$.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.
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