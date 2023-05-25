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لبنان

بالصورة... حادث سير بين سيارتين

Lebanon 24
25-05-2023 | 08:19
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وقع حادث سير على طريق القلمون بين سيارتين، مما ادى الى سقوط جريح يدعى "م.ط" جرى اسعافه ونقله الى مستشفى هيكل للعلاج ووصفت حالته بالمستقرة.
 
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حادث سير

القلمون

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